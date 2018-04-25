Судье Голосеевского райсуда сообщили о подозрении за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Судье Голосеевского районного суда города Киева, которого во вторник задержали на взятке, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
“24 апреля 2018 года судье Голосеевского районного суда Киева, уличенного накануне детективами НАБУ и прокурорами САП „на горячем“, сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины („Получение неправомерной выгоды“). Сообщение о подозрении подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий”, — говорится в сообщении.
Также о подозрении сообщено и его сообщнику, которым оказался бывший судья этого же суда.
Судья требовал и получил взятку от посредника в обмен на вынесение решения в рамках рассмотрения гражданского иска.
Сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия с целью получения разрешения на привлечение судьи к уголовной ответственности.
Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.