Судье Голосеевского райсуда сообщили о подозрении за взяточничество

“24 апреля 2018 года судье Голосеевского районного суда Киева, уличенного накануне детективами НАБУ и прокурорами САП „на горячем“, сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины („Получение неправомерной выгоды“). Сообщение о подозрении подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий”, — говорится в сообщении.

Также о подозрении сообщено и его сообщнику, которым оказался бывший судья этого же суда.

Судья требовал и получил взятку от посредника в обмен на вынесение решения в рамках рассмотрения гражданского иска.

Сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия с целью получения разрешения на привлечение судьи к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.