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Судді Голосіївського райсуду повідомили про підозру за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Судді Голосіївського районного суду міста Києва, якого у вівторок затримали на хабарі, повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

Судді Голосіївського райсуду повідомили про підозру за хабарництво

“24 квітня 2018 року судді Голосіївського районного суду м.Києва, викритого напередодні детективами НАБУ та прокурорами САП „на гарячому“, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України („Отримання неправомірної вигоди“). Повідомлення про підозру підписав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький”, — йдеться у повідомленні.

Також про підозру повідомлено і його спільнику, яким виявився колишній суддя цього ж суду.

Суддя вимагав і отримав хабар від посередника в обмін на винесення рішення в рамках розгляду цивільного позову.

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя з метою отримання дозволу на притягнення судді до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, 24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.

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