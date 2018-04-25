Судді Голосіївського райсуду повідомили про підозру за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Судді Голосіївського районного суду міста Києва, якого у вівторок затримали на хабарі, повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
“24 квітня 2018 року судді Голосіївського районного суду м.Києва, викритого напередодні детективами НАБУ та прокурорами САП „на гарячому“, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України („Отримання неправомірної вигоди“). Повідомлення про підозру підписав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький”, — йдеться у повідомленні.
Також про підозру повідомлено і його спільнику, яким виявився колишній суддя цього ж суду.
Суддя вимагав і отримав хабар від посередника в обмін на винесення рішення в рамках розгляду цивільного позову.
Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя з метою отримання дозволу на притягнення судді до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв УНН, 24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.