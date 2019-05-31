Суданские спецслужбы отозвали лицензию на вещание у Al Jazeera после отмены цензуры в стране

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30747 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 51312 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68429 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82717 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121404 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111167 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Суданские спецслужбы отозвали лицензию на вещание у Al Jazeera после отмены цензуры в стране

Суданские спецслужбы отозвали лицензию на вещание у Al Jazeera после отмены цензуры в стране

Киев  •  УНН

 • 7319 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Катарский телеканал Al Jazeera лишился аккредитации на работу в Судане. Как сообщила в пятницу телестанция, решение об отзыве официального разрешения на деятельность в стране было принято управляющим Военным советом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

"Суданские службы безопасности проинформировали главу бюро Al Jazeera в Хартуме о решении совета закрыть отделение и арестовать имущество и оборудование, - говорится в сообщении канала. - Власти объявили об отзыве разрешений на работу корреспондентов и сотрудников телестанции".

О причинах этой меры не сообщается.

Напомним, Военный совет Судана принял решение об отмене законов, ограничивающих основные свободы. В числе этих решений - снятие цензуры в средствах массовой информации.

Армия Судана намерена принять меры против площади бастующих в центре Хартума, который, по мнению военных, превратился в угрозу правопорядку и безопасности.

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