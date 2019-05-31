Суданские спецслужбы отозвали лицензию на вещание у Al Jazeera после отмены цензуры в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Катарский телеканал Al Jazeera лишился аккредитации на работу в Судане. Как сообщила в пятницу телестанция, решение об отзыве официального разрешения на деятельность в стране было принято управляющим Военным советом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
"Суданские службы безопасности проинформировали главу бюро Al Jazeera в Хартуме о решении совета закрыть отделение и арестовать имущество и оборудование, - говорится в сообщении канала. - Власти объявили об отзыве разрешений на работу корреспондентов и сотрудников телестанции".
О причинах этой меры не сообщается.
Напомним, Военный совет Судана принял решение об отмене законов, ограничивающих основные свободы. В числе этих решений - снятие цензуры в средствах массовой информации.
Армия Судана намерена принять меры против площади бастующих в центре Хартума, который, по мнению военных, превратился в угрозу правопорядку и безопасности.