Суданські спецслужби відкликали ліцензію у Al Jazeera після скасування цензури в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Катарський телеканал Al Jazeera позбувся акредитації на роботу в Судані. Як повідомила в п'ятницю телестанція, рішення про відкликання офіційного дозволу на діяльність в країні було прийнято керуючою Військовою радою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
"Суданські служби безпеки поінформували главу бюро Al Jazeera в Хартумі про рішення ради закрити відділення і заарештувати майно та обладнання, - йдеться в повідомленні каналу. - Влада оголосила про відкликання дозволів на роботу кореспондентів і співробітників телестанції".
Про причини цього заходу не повідомляється.
Нагадаємо, Військова рада Судану прийняла рішення про скасування законів, що обмежують основні свободи. У числі цих рішень - зняття цензури в засобах масової інформації.
Армія Судану має намір вжити заходів проти майдану в центрі Хартума, який, на думку військових, перетворився на загрозу правопорядку і безпеки.