Суданські спецслужби відкликали ліцензію у Al Jazeera після скасування цензури в країні

КИЇВ. 31 травня. УНН. Катарський телеканал Al Jazeera позбувся акредитації на роботу в Судані. Як повідомила в п'ятницю телестанція, рішення про відкликання офіційного дозволу на діяльність в країні було прийнято керуючою Військовою радою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.