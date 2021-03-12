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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43504 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 61683 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Суд освободил Микитась из-под стражи

Суд освободил Микитась из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 19685 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом Микитась сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Решением Шевченковского районного суда Киева Максим Микитась освобожден из-под стражи... мера пресечения изменена! - Еду домой!" - написал Микитась.

Также его адвокат Артур Габриелян подтвердил на своей странице в Facebook, что Микитась освобожден из-под стражи.

Что было ранее

Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 апреля содержание под стражей экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Как сообщалось, экс-президенту корпорации "Укрбуд", который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася в другому деле - о завладении имуществом Нацгвардии - отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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