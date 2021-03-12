Суд освободил Микитась из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом Микитась сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Решением Шевченковского районного суда Киева Максим Микитась освобожден из-под стражи... мера пресечения изменена! - Еду домой!" - написал Микитась.
Также его адвокат Артур Габриелян подтвердил на своей странице в Facebook, что Микитась освобожден из-под стражи.
Что было ранее
Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 апреля содержание под стражей экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю.
Как сообщалось, экс-президенту корпорации "Укрбуд", который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.
В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.
Как сообщалось, Микитася в другому деле - о завладении имуществом Нацгвардии - отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.