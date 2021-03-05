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Суд продовжив арешт Микитасю

Суд продовжив арешт Микитасю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив до 24 квітня тримання під вартою експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, якого підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.

Цитата

“Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного (Микитася — ред.). Строк дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою визначити тривалістю до 24 квітня 2021 року включно”, — йдеться в ухвалі суду.

Так, суд продовжив арешт 24 лютого.

Окрім того, суд зобов’язав посадових осіб ІТТ ГУ НП у Києві або іншої установи попереднього ув’язнення за місцем утримання Микитася забезпечити невідкладне проведення медичного обстеження та відповідного лікування згідно з встановленим діагнозом.

Що було раніше

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту експрезидента корпорації “Укрбуд” Максима Микитася.

Як повідомлялося, експрезиденту корпорації “Укрбуд”, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.

У відповідь — у Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.

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