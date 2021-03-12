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Суд звільнив Микитася з-під варти

Суд звільнив Микитася з-під варти

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти експрезидента корпорації “Укрбуд” Максима Микитася, якого підозрюють у замовленні викрадення юриста у Києві. Про це Микитась повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

“Рішенням Шевченківського районного суду Києва Максима Микитася звільнено з під варти...запобіжний захід змінено! — Їду додому!” — написав Микитась.

Також його адвокат Артур Габріелян підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що Микитася звільнено з-під варти.

Що було раніше

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 24 квітня тримання під вартою експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю.

Як повідомлялося, раніше експрезиденту корпорації “Укрбуд”, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.

У відповідь — у Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Як повідомлялося, Микитася у другій у справі - про заволодіння майном Нацгвардії - відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.

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