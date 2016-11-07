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15 марта, 19:03 • 113188 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160703 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134348 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127099 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110885 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104505 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100805 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Суд обязал А.Парубия извиниться перед В.Медведчуком

Суд обязал А.Парубия извиниться перед В.Медведчуком

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Виктора Медведчука о защите чести и достоинства. Ответчиками по этому иску выступали Совет национальной безопасности и обороны Украины и ее уже бывший секретарь Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на заявление "Украинского выбора".

Как говорится в заявлении, суд признал недостоверной и унижающей честь и достоинство Виктора Медведчука распространенную Андреем Парубием 4 июля 2014 года на брифинге СНБО информацию о якобы причастности Виктора Медведчука к событиям на Востоке Украины. В частности, речь шла о таких утверждениях: "Медведчук… является тем преступником, который в течение последних лет максимально участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана"; "…финансирование этих (экстремистских) групп осуществлялось через Медведчука".

"Сразу после брифинга Медведчук обратился в суд с иском к Парубию и СНБОУ, и уже 15 августа того же года суд первой инстанции удовлетворил законные требования лидера "Украинского выбора — Права народа". Однако данное судебное решение пересматривалось по процессуальным мотивам, которые не ставило под сомнение недостоверность распространенной А. Парубием информации. При этом, пользуясь процессуальными уловками, представители Парубия максимально затягивали слушание дела, не являлись на судебные заседания, однако каких-либо доказательств, подтверждающих заявления А. Парубия, предоставить так и не смогли.", - отметили в "Украинском выборе".

В заявлении также отмечается, что судебное решение обязывает спикера Верховной Рады Украины В.Парубия провести брифинг, в ходе которого сообщить о данном судебном решении и опровергнуть недостоверную информацию, наносящую ущерб чести и достоинству Виктора Медведчука.

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