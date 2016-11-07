Суд обязал А.Парубия извиниться перед В.Медведчуком

Как говорится в заявлении, суд признал недостоверной и унижающей честь и достоинство Виктора Медведчука распространенную Андреем Парубием 4 июля 2014 года на брифинге СНБО информацию о якобы причастности Виктора Медведчука к событиям на Востоке Украины. В частности, речь шла о таких утверждениях: "Медведчук… является тем преступником, который в течение последних лет максимально участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана"; "…финансирование этих (экстремистских) групп осуществлялось через Медведчука".

"Сразу после брифинга Медведчук обратился в суд с иском к Парубию и СНБОУ, и уже 15 августа того же года суд первой инстанции удовлетворил законные требования лидера "Украинского выбора — Права народа". Однако данное судебное решение пересматривалось по процессуальным мотивам, которые не ставило под сомнение недостоверность распространенной А. Парубием информации. При этом, пользуясь процессуальными уловками, представители Парубия максимально затягивали слушание дела, не являлись на судебные заседания, однако каких-либо доказательств, подтверждающих заявления А. Парубия, предоставить так и не смогли.", - отметили в "Украинском выборе".

В заявлении также отмечается, что судебное решение обязывает спикера Верховной Рады Украины В.Парубия провести брифинг, в ходе которого сообщить о данном судебном решении и опровергнуть недостоверную информацию, наносящую ущерб чести и достоинству Виктора Медведчука.