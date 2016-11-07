Суд зобов'язав А.Парубія вибачитися перед В.Медведчуком
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні Печерський районний суд м.Києва задовольнив позов Віктора Медведчука про захист честі і гідності. Відповідачами за цим позовом виступали Рада національної безпеки і оборони України та її уже колишній секретар Андрій Парубій, передає УНН із посиланням на заяву "Українського вибору".
Як зазначено в заяві, суд визнав недостовірною і такою, що принижує честь і гідність Віктора Медведчука поширену Андрієм Парубієм 4 липня 2014 року на брифінгу РНБО інформацію про нібито причетність Віктора Медведчука до подій на Сході України. Зокрема, йшлося про такі твердженнях: “Медведчук ... є тим злочинцем, який протягом останніх років максимально брав участь в тому, щоб ця ситуація була створена”; “... Фінансування цих (екстремістських) груп здійснювалося через Медведчука”.
“Відразу після брифінгу Медведчук звернувся до суду з позовом до Парубія та РНБОУ, і вже 15 серпня того ж року суд першої інстанції задовольнив законні вимоги лідера „Українського вибору — Права народу“. Однак дане судове рішення переглядалося по процесуальним мотивам, які не ставили під сумнів недостовірність поширеної А.Парубієм інформації. При цьому, користуючись процесуальними вивертами, представники Парубія максимально затягували слухання справи, не з’являлися на судові засідання, проте будь-яких доказів на підтвердження заяв А.Парубія, надати так і не змогли”, — наголосили в “Українському виборі”.
У заяві також наголошується, що судове рішення зобов’язує спікера Верховної Ради України А.Парубія провести брифінг, під час якого повідомити про дане судове рішення і спростувати недостовірну інформацію, що завдає шкоди честі та гідності Віктора Медведчука.