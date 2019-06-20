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Суд снял арест с банковского счета Андрея Портнова

Киев • УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Печерский районный суд Киева снял арест с денег на банковском счете бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом говорится в материалах суда, передает УНН.

Суд снял арест с банковского счета Андрея Портнова

Указано, что защита Портнова подала ходатайство в суд с просьбой снять арест с денег на его счету в Правэксбанке.

В обосновании доводов ходатайства указано, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, находящиеся на банковском счету.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса.

Это дело было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении государственных средств. При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого. В начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его.

Решение суда обжалованию не подлежит.

В Киевском национальном университете (КНУ) имени Т.Г. Шевченко подтвердили информацию о том, что бывший заместитель главы Администрации президента (АП) при Викторе Януковиче Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета.

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