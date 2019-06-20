Суд зняв арешт з банківського рахунку Андрія Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Печерський районний суд Києва зняв арешт з грошей на банківському рахунку колишнього заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це йдеться в матеріалах суду, передає УНН.
Зазначено, що захист Портнова подав клопотання до суду з проханням зняти арешт з грошей на його рахунку в Правексбанку.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування 4 лютого 2015 року було накладено арешт на майно підозрюваного, а саме на грошові кошти, які є на банківському рахунку.
Арешт був накладений у рамках кримінального провадження, відкритого в березні 2014 року по 3 ч. ст. 191(привласнення майна за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу.
Цю справу було закрито прокуратурою 1 березня 2016 року у зв'язку з відсутністю достатніх доказів провини Портнова у привласненні державних коштів. При цьому прокурор при закритті справи не звернувся до суду з клопотанням про зняття арешту з рахунків підозрюваного. На початку червня поточного року суд розглянув клопотання про зняття арешту і задовольнив його.
Рішення суду оскарженню не підлягає.
У Київському національному університеті (КНУ) імені Т.Г. Шевченка підтвердили інформацію про те, що колишній заступник голови Адміністрації президента (АП) при Вікторі Януковичу Андрій Портнов знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету.