Суд изменил меру пресечения заместителю Полторака
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому с круглосуточного домашнего ареста на личное поручительство Героя Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
“Что касается Павловского изменили меру пресечения с домашнего ареста на личное поручительство Героя Украины”, — сказали в пресс-службе.
Напомним, Соломенский суд Киева избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца и обязал носить браслет.
Как сообщал УНН, 11 октября замминистра обороны задержали по делу о сделки в МОУ на 149 млн грн.
Впоследствии НАБУ сообщил о подозрении должностным лицам Минобороны.