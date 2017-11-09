Суд изменил меру пресечения заместителю Полторака

“Что касается Павловского изменили меру пресечения с домашнего ареста на личное поручительство Героя Украины”, — сказали в пресс-службе.

Напомним, Соломенский суд Киева избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца и обязал носить браслет.

Как сообщал УНН, 11 октября замминистра обороны задержали по делу о сделки в МОУ на 149 млн грн.

Впоследствии НАБУ сообщил о подозрении должностным лицам Минобороны.