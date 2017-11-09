Суд змінив запобіжний захід заступнику Полторака
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва змінив міру запобіжного заходу заступникові міністра оборони України Ігорю Павловському з цілодобового домашнього арешту на особисту поруку Героя України. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
“Стосовно Павловського змінили міру запобіжного заходу з домашнього арешту на особисту поруку Героя України”, — сказали у прес-службі.
Нагадаємо, Солом’янський суд міста Києва обрав заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці і зобов’язав носити браслет.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня заступника міністра оборони затримали у справі про оборудки у МОУ на 149 млн грн.
Згодом НАБУ повідомило про підозру посадовцям Міноборони.