Суд змінив запобіжний захід заступнику Полторака

“Стосовно Павловського змінили міру запобіжного заходу з домашнього арешту на особисту поруку Героя України”, — сказали у прес-службі.

Нагадаємо, Солом’янський суд міста Києва обрав заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці і зобов’язав носити браслет.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня заступника міністра оборони затримали у справі про оборудки у МОУ на 149 млн грн.

Згодом НАБУ повідомило про підозру посадовцям Міноборони.