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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80750 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96327 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 101570 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100923 просмотра

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5 марта, 15:49 • 108646 просмотра

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5 марта, 13:05 • 96393 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131302 просмотра

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Суд уменьшил размер залога экс-советнику главы правления ГПЗКУ

Суд уменьшил размер залога экс-советнику главы правления ГПЗКУ

Киев  •  УНН

 • 10176 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей и уменьшил размер залога до 630 600 грн экс-советнику главы правления ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”, которого подозревают в нанесении более 60 млн долл убытков предприятию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Вчера, 24 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила меру пресечения экс-советнику председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. ВАКС уменьшил размер залога до 300 прожиточных минимумов - 630 600 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября 2019 года коллегия судей ВАКС выбрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 344 тыс 700 гривен. 5 декабря 2019 году мера пресечения в виде содержания под стражей продлили и уменьшили сумму залога до 1 млн 152 тыс. 600 гривен.

Как сообщалось, по данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл.

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