Суд уменьшил размер залога экс-советнику главы правления ГПЗКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей и уменьшил размер залога до 630 600 грн экс-советнику главы правления ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”, которого подозревают в нанесении более 60 млн долл убытков предприятию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Вчера, 24 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила меру пресечения экс-советнику председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. ВАКС уменьшил размер залога до 300 прожиточных минимумов - 630 600 грн", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 октября 2019 года коллегия судей ВАКС выбрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 344 тыс 700 гривен. 5 декабря 2019 году мера пресечения в виде содержания под стражей продлили и уменьшили сумму залога до 1 млн 152 тыс. 600 гривен.
Как сообщалось, по данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл.