Суд зменшив розмір застави ексраднику голови правління ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою та зменшив розмір застави до 630 600 грн ексраднику голови правління ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, якого підозрюють у завданні понад 60 млн дол збитків підприємству. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Учора, 24 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила запобіжний захід ексраднику голови правління ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. ВАКС зменшив розмір застави до 300 прожиткових мінімумів — 630 600 грн”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн 344 тис 700 гривень. 5 грудня 2019 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили та зменшили суму застави до 1 млн 152 тис 600 гривень.
Як повідомлялося, за даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол.