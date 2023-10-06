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Суд увеличил замглавы Минагрополитики Высоцкому залог до почти 5 млн грн

Суд увеличил замглавы Минагрополитики Высоцкому залог до почти 5 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога с 805 тыс. грн до 4 997 608 грн заместителю главы Минагрополитики Тарасу Высоцкому, который подозревается в миллионных злоупотреблениях во время закупок продуктов в качестве гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Сообщается, что 6 октября Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения, избранную первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия - одному из подозреваемых по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи.

Цитата

"Коллегия судей отменила постановление следственного судьи от 31.08.2023 в части размера залога - 805 тыс. грн и постановила новое, в соответствии с которым определен размер залога в сумме 4 997 608 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС возложила на лицо дополнительное обязательство, а именно - ношение электронного средства контроля.

В другой части постановление следственного судьи оставлено без изменений.

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Дополнение

31 августа ВАКС с третьей попытки избрал меру пресечения заместителю Минагрополитики Тарасу Высоцкому. Суд назначил тогда Высоцкому залог в 805 тысяч гривен.

Его и экс-заместителя министра экономики подозревают в злоупотреблениях при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. По подсчетам следователей, чиновники таким образом вытягули из госбюджета более 62,5 млн грн.

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