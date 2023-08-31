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Суд з третьої спроби обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому: має сплатити заставу у 805 тис. гривень

Суд з третьої спроби обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому: має сплатити заставу у 805 тис. гривень

Київ • УНН

 • 458795 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Вищий Антикорупційний Суд з третьої спроби обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють у мільйонних махінаціях на закупівлях продуктів для гумдопомоги. Суд призначив Висоцькому заставу в розмірі 805 тисяч гривень. Про це повідомили в Спеціальній Антикорупційній прокуратурі, передає УНН.

Цитата

“31 серпня ... слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства — одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги. Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805 тис. грн”, — цитують рішення суду прокурори САП.

Деталі

Окрім грошової застави на Висоцького поклали низку обмежень та зобов’язань:

- прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним
- колишнім заступником Міністра економіки та свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.

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Відповідно до опублікованих Спеціальною антикорупційною прокуратурою відомостей, запобіжний захід діятиме до 24 жовтня поточного року. На внесення застави заступник Мінагрополітики має п’ять днів.

Нагадаємо

Обрання запобіжного заходу Висоцькому суд переносив декілька разів.

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Його та ексзаступника міністра економіки підозрюють у зловживаннях при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. За підрахунками слідчих чиновники таким чином витягли з держбюджету понад 62,5 млн грн.

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