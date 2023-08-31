Суд с третьей попытки избрал меру пресечения заместителю Минагрополитики Тарасу Высоцкому: должен оплатить залог в 805 тыс. гривен

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“31 августа ... следственный судья ВАКС избрал меру пресечения первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия — одному из подозреваемых по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи. Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. грн”, — цитируют решение суда прокуроры САП.

Детали

Кроме денежного залога на Высоцкого возложили ряд ограничений и обязательств:

- прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

- не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

- воздерживаться от общения с другим подозреваемым

- бывшим заместителем Министра экономики и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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Согласно опубликованным Специальной антикоррупционной прокуратурой сведениям, мера пресечения будет действовать до 24 октября текущего года. На внесение залога заместитель Минагрополитики имеет пять дней.

Напомним

Избрание меры пресечения Высоцкому суд переносил несколько раз.

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Его и экс-заместителя Министра экономики подозревают в злоупотреблениях при закупке продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. По подсчетам следователей чиновники таким образом вытащили из госбюджета более 62,5 млн грн.