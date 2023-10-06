Суд збільшив заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому заставу до майже 5 млн грн

ukru
29 березня, 17:57 • 201506 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 259071 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 225182 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 261704 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 231391 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 182100 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 178200 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 156994 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 473355 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174279 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
62 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 133277 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 146480 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 74779 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 103373 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 87903 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 327427 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 473330 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 515468 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 517154 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 420734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 133277 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 259036 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 156897 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 149240 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 121479 перегляди
Актуальне
Суд збільшив заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому заставу до майже 5 млн грн

Суд збільшив заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому заставу до майже 5 млн грн

Київ • УНН

 • 418338 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила обсяг застави з 805 тис. грн до 4 997 608 грн заступнику голови Мінагрополітики Тарасу Висоцькому, який підозрюється у мільйонних зловживаннях під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Повідомляється, що 6 жовтня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід, обраний першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги.

Цитата

"Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31.08.2023 в частині розміру застави - 805 тис. грн та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 грн", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, Апеляційна палата ВАКС поклала на особу додатковий обов’язок, а саме - носіння електронного засобу контролю.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Мінагрополітики вважають, що обвинувачення, висунуті заступнику міністра, ґрунтуються на неправильно обрахованій вартості макарон

Доповнення

31 серпня ВАКС з третьої спроби обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому. Суд призначив тоді Висоцькому заставу в 805 тисяч гривень.

Його та ексзаступника міністра економіки підозрюють у зловживаннях при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. За підрахунками слідчих чиновники таким чином витягли з держбюджету понад 62,5 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57