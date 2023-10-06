Суд збільшив заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому заставу до майже 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила обсяг застави з 805 тис. грн до 4 997 608 грн заступнику голови Мінагрополітики Тарасу Висоцькому, який підозрюється у мільйонних зловживаннях під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Деталі
Повідомляється, що 6 жовтня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід, обраний першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги.
Цитата
"Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31.08.2023 в частині розміру застави - 805 тис. грн та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 грн", - ідеться в повідомленні.
Окрім того, Апеляційна палата ВАКС поклала на особу додатковий обов’язок, а саме - носіння електронного засобу контролю.
В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Мінагрополітики вважають, що обвинувачення, висунуті заступнику міністра, ґрунтуються на неправильно обрахованій вартості макарон
Доповнення
31 серпня ВАКС з третьої спроби обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому. Суд призначив тоді Висоцькому заставу в 805 тисяч гривень.
Його та ексзаступника міністра економіки підозрюють у зловживаннях при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. За підрахунками слідчих чиновники таким чином витягли з держбюджету понад 62,5 млн грн.