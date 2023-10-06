Суд збільшив заступнику голови Мінагрополітики Висоцькому заставу до майже 5 млн грн

Деталі

Повідомляється, що 6 жовтня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід, обраний першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги.

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"Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31.08.2023 в частині розміру застави - 805 тис. грн та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 грн", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, Апеляційна палата ВАКС поклала на особу додатковий обов’язок, а саме - носіння електронного засобу контролю.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

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Доповнення

31 серпня ВАКС з третьої спроби обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому. Суд призначив тоді Висоцькому заставу в 805 тисяч гривень.

Його та ексзаступника міністра економіки підозрюють у зловживаннях при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. За підрахунками слідчих чиновники таким чином витягли з держбюджету понад 62,5 млн грн.