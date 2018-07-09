Суд завтра рассмотрит ходатайство относительно меры пресечения Савченко

"Суд по мере пресечения Надежде состоится в завтра в 12:00, Дегтяревская, 31а (Шевченковский р-ный суд)", - написала В. Савченко.



По ее словам ходатайство рассматривать следственный судья Елена Мелешак.



Стоит отметить, что выбранная ранее мера пресечения для Савченко в виде содержания под стражей истекает 13 июля 2018 года.



Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.