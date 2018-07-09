Суд завтра розгляне клопотання щодо запобіжного заходу Савченко

"Суд по мірі запобіжного заходу Надії відбудеться в завтра о 12:00, вул.Дегтярівська, 31а (Шевченківський р-ний суд)", - написала В.Савченко.



За її словами клопотання розглядатиме слідчий суддя Олена Мєлєшак.



Варто зазначити, що обраний раніше запобіжний захід для Савченко у вигляді тримання під вартою спливає 13 липня 2018 року.



Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.