Суд завтра рассмотрит апелляцию на приговор Крысину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева завтра в 11:00 начнет рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на приговор Юрию Крысину, приговоренному к 4 годам лишения свободы (условно) за причастность к убийству журналиста Вячеслава Виремия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
“Судебное заседание назначено на 1 марта на 11:00”, — сказали в суде.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 28 декабря 2017 года внесла апелляционную жалобу на приговор суда по поводу условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.
Ю.Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.
Напомним, журналист В.Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение.
На днях активисты нашли Ю.Крысина в детском отделении Киевского института сердца и облили зеленкой. Минздрав потребовал объяснений от руководства медицинского учреждения, каким образом этот человек попала на стационарное лечение.