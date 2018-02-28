Суд завтра розгляне апеляцію на вирок Крисіну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва завтра об 11:00 розпочне розгляд скарги Генеральної прокуратури України на вирок Юрію Крисіну, засудженому до 4 років позбавлення волі (умовно) за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
“Судове засідання призначено на 1 березня на 11 годину”, — сказали у суді.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 28 грудня 2017 року внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В.Веремія Ю.Крисіна.
Ю.Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.
Нагадаємо, журналіст В.Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року. Він зі своїм колегою повертався з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а В.Веремій отримав вогнепальне поранення.
Днями активісти знайшли Ю.Крисіна у дитячому відділенні Київського інституту серця та облили зеленкою. МОЗ зажадав пояснень від керівництва медичного закладу, яким чином ця людина потрапила на стаціонарне лікування.