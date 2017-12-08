Суд завтра объявит решение относительно меры пресечения нардепу Полякову
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева завтра объявит решение по ходатайству о продлении меры пресечения народному депутату Максиму Полякову. Об этом УНН сообщил адвокат Полякова Ярослав Белявский.
"Завтра суд, надеемся, в 14:00 объявит решение", - сказал Белявский.
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Как сообщал УНН, 19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды, содействию иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.