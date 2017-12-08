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Суд завтра оголосить рішення щодо запобіжного заходу нардепу Полякову

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Солом'янський районний суд міста Києва завтра оголосить рішення за клопотанням щодо продовження запобіжного заходу народному депутату Максиму Полякову. Про це УНН повідомив адвокат Полякова Ярослав Білявський.

“Завтра суд, сподіваємось, о 14:00 оголосить рішення”, — сказав Білявський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: САП найближчим часом завершить розслідування справи Полякова і Розенблата

Як повідомляв УНН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

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