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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3323 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16268 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96270 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109537 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129947 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106337 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108007 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113206 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

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Суд завершил допрос Авакова по делу Януковича, заседание перенесли на 13 декабря

Суд завершил допрос Авакова по делу Януковича, заседание перенесли на 13 декабря

Киев  •  УНН

 • 11170 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева завершил допрос министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках уголовного производства по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

Обвинение и защита исчерпали свои вопросы к свидетелю Арсену Авакову. После чего судья поблагодарил его за предоставленные ответы и за то, что по первому вызову прибыл на допрос в суд.

"Мы объявляем перерыв на 10:00 13 декабря где будем продолжать письменные доказательства защиты", - заявил председательствующий судья Девятко.

Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева допросил в качестве свидетеля стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал, что в 2014 году, после введения российских войск в Крым, ему дважды звонил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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