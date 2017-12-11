Суд завершил допрос Авакова по делу Януковича, заседание перенесли на 13 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева завершил допрос министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках уголовного производства по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
Обвинение и защита исчерпали свои вопросы к свидетелю Арсену Авакову. После чего судья поблагодарил его за предоставленные ответы и за то, что по первому вызову прибыл на допрос в суд.
"Мы объявляем перерыв на 10:00 13 декабря где будем продолжать письменные доказательства защиты", - заявил председательствующий судья Девятко.
Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева допросил в качестве свидетеля стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал, что в 2014 году, после введения российских войск в Крым, ему дважды звонил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.