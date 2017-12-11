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Суд завершив допит Авакова у справі Януковича, засідання перенесли на 13 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва завершив допит міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у межах кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.

Обвинувачення та захист вичерпали свої запитання до свідка Арсена Авакова. Після чого суддя подякував йому за надані відповіді і за те, що за першим викликом прибув на допит до суду.

"Ми оголошуємо перерву на 10 годину 13 грудня, де будемо продовжувати письмові докази захисту", - оголосив головуючий суддя Дев’ятко.

Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва допитав як свідка сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича. Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів, що у 2014 році, після введення російських військ у Крим, йому двічі дзвонив прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв.

Українські Національні Новини

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