Суд оставил под стражей "харьковского террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По требованию прокуратуры суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в захвате отделения "Укрпочты" в Харькове Владимира Безуха. Об этом в сети Facebook сообщила Прокуратура Харьковской области, передает УНН.
Суд поддержал ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого на два месяца.
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Как сообщал УНН, 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
По итогам судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого в захвате заложников в харьковском отделении "Укрпочты" 30 декабря признали вменяемым, и прокуратура Харьковской области передала дело в суд.