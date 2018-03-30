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Суд залишив під вартою “харківського терориста”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На вимогу прокуратури суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у захопленні відділення “Укрпошти” в Харкові Володимира Безуха. Про це в мережі Facebook повідомила Прокуратура Харківської області, передає УНН.

Суд підтримав клопотання прокуратури та продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного на два місяці.

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Як повідомляв УНН, 30 грудня чоловік в Харкові захопив відділення “Укрпошти”.

За підсумками судово-психіатричної експертизи підозрюваного в захопленні заручників в харківському відділенні “Укрпошти” 30 грудня визнали осудним, і прокуратура Харківської області передала справу до суду.

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