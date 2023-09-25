Суд оставил Коломойского под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей с возможностью залога 3,89 млрд грн, передает УНН.
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«Апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения…», - сказал судья.
Адвокат сообщал, что бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущие Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов хотят взять Игоря Коломойского на поруки.
Напомним
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому - арест сроком на 60 дней до 31 октября с возможностью залога в более 509 млн грн. В случае внесения залога на Коломойского будут возложены обязанности являться по требованию следователей, сдать паспорта (внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины) и тому подобное.
Ранее
Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Также Коломойский получил подозрение по трем статьям в деле о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В одном из эпизодов суд назначил залог Коломойскому в почти 4 млрд грн.