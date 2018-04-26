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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд оставил Дангадзе под стражей до 27 мая

Киев • УНН

 • 7357 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 27 мая Севериона Дангадзе, который вместе с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили подозревается в незаконном финансировании массовых акций в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева, передает УНН.

Суд оставил Дангадзе под стражей до 27 мая

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах подозреваемого Дангадзе С.Д., на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 29 марта 2018 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украина о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дангадзе С.Д. и продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 мая 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 29 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы защитников, которые действуют в интересах подозреваемого Дангадзе, - без удовлетворения.

Напомним, Дангадзе подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч.3 ст.28, ч .4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украина.

Как сообщал УНН, 6 декабря прошлого года Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериона Дангадзе.

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