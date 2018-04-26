Суд оставил Дангадзе под стражей до 27 мая

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах подозреваемого Дангадзе С.Д., на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 29 марта 2018 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украина о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дангадзе С.Д. и продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 мая 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 29 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы защитников, которые действуют в интересах подозреваемого Дангадзе, - без удовлетворения.

Напомним, Дангадзе подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч.3 ст.28, ч .4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украина.

Как сообщал УНН, 6 декабря прошлого года Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериона Дангадзе.