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Суд залишив Дангадзе під вартою до 27 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив під вартою до 27 травня Северіона Дангадзе, який разом із екс-губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі підозрюється у незаконному фінансування масових акцій в Україні. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва, передає УНН.

Суд залишив Дангадзе під вартою до 27 травня

“Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах підозрюваного Дангадзе С.Д., на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 березня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора Генеральної прокуратури України про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно Дангадзе С.Д. та продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 травня 2018 року включно”, — йдеться у повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 березня 2018 року залишено без змін, апеляційні скарги захисників, які діють в інтересах підозрюваного Дангадзе, — без задоволення.

Нагадаємо, Дангадзе підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 6 грудня минулого року Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

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