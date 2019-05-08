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Суд удовлетворил жалобу Минздрава о непризнании полномочий "ректора" Одесского медуниверситета

Киев  •  УНН

 • 13930 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Министерства охраны здоровья Украины, в соответствии с которым Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области не обязано осуществлять выплаты за подписью самопровозглашенного ректора Одесского национального медицинского университета Юрия Сухина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

По данным пресс-службы Минздрава, “Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу МЗ Украины относительно решения Одесского окружного админсуда. Теперь Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области не обязано осуществлять выплаты за подписью Юрия Сухина, который фактически захватил Одесский национальный медицинский университет и является самопровозглашенным и.о. ректора”.

Как отметили в Минздраве, ранее Одесский окружной административный суд по заявлению Юрия Сухина, принял решение, которое обязывало Главное управление Государственной казначейской службы Украины осуществлять выплаты, в частности зарплат и стипендий ОНМедУ за подписью противоправного и.о. ректора Сухина.

Минздрав Украины подал апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил 25 апреля 2019 года. В результате отменено постановление Одесского окружного административного суда, а Главное управление Государственной казначейской службы Украины не обязано осуществлять денежные выплаты за подписью Ю. Сухина, ведь он не имеет на это полномочий и это является противоправным.

“Вместе с тем это означает, что выплаты зарплат и стипендий не будут восстановлены в ближайшее время, ведь ОНМедУ до сих пор захвачен бывшими сторонниками экс-ректора Валерия Запорожана, что препятствуют уполномоченным лицам осуществлять управление заведением”, — пояснили в министерстве.

“В Минздрав Украины несколько раз поступал проект сметы ОНМедУ с подписями лиц, не имеющих полномочий подписывать финансовые документы. Поэтому проекты сметы не могли быть подписаны и поэтому были возвращены в университет. При этом уполномоченным лицам они блокируют возможность направить в Минздрав Украины проекты сметы. Такие противоправные действия сторонников бывшего ректора привели к катастрофической ситуации в университете с задержкой выплат стипендий и зарплат в течение уже пяти месяцев”, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года судебные исполнители и полиция вернули Одесском медицинском университета прежнее руководство.

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