Суд задовільнив скаргу МОЗ щодо невизнання повноважень "ректора" Одеського медуніверситету

ukru
22 березня, 17:51 • 60129 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 108289 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 95472 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 96276 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 75293 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100102 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150213 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167471 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154450 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242987 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.6 м/с
63 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 32683 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 28601 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 37687 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 35523 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 22693 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159901 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242984 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206954 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191966 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51584 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 48245 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64716 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 43095 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 77055 перегляди
Актуальне
Суд задовільнив скаргу МОЗ щодо невизнання повноважень "ректора" Одеського медуніверситету

Суд задовільнив скаргу МОЗ щодо невизнання повноважень "ректора" Одеського медуніверситету

Київ • УНН

 • 13930 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу МОЗ України, за яким Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області не зобов’язане здійснювати виплати за підписом самопроголошеного ректора Одеського національного медичного університету Юрія Сухіна. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоровя України, передає УНН.

За даними прес-служби МОЗу, “П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу МОЗ України щодо рішення Одеського окружного адмінсуду. Тепер Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області не зобов’язане здійснювати виплати за підписом Юрія Сухіна, який фактично захопив Одеський національний медичний університет і є самопроголошеним в.о. ректора”.

Як зазначили в МОЗ, раніше Одеський окружний адміністративний суд, за заявою Юрія Сухіна, прийняв ухвалу, яка зобов’язувала Головне управління Державної казначейської служби України здійснювати виплати, зокрема зарплат та стипендій ОНМедУ за підписом протиправного в.о. ректора Сухіна.

МОЗ України подало апеляційну скаргу, яку суд задовольнив 25 квітня 2019 року. В результаті скасовано ухвалу Одеського окружного адміністративного суду, а Головне управління Державної казначейської служби України не зобов’язане здійснювати грошові виплати за підписом Ю. Сухіна, адже він не має на це повноважень і це є протиправним.

“Водночас це означає, що виплати зарплат і стипендій не будуть відновлені найближчим часом, адже ОНМедУ досі захоплений колишніми прихильниками екс-ректора Валерія Запорожана, які перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладом”, — пояснили у міністерстві.

“До МОЗ України декілька разів надходив проект кошторису ОНМедУ за підписами осіб, які не мають повноважень підписувати фінансові документи. Через це проекти кошторису не могли бути підписаними і тому були повернуті до університету. При цьому уповноваженим особам вони блокують можливість надіслати в МОЗ України проекти кошторису. Такі протиправні дії прихильників колишнього ректора призвели до катастрофічної ситуації в університеті з затримкою виплат стипендій та зарплат протягом уже п’ятьох місяців”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року судові виконавці і поліція повернули Одеському медичному університету колишнє керівництво.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29