Суд задовільнив скаргу МОЗ щодо невизнання повноважень "ректора" Одеського медуніверситету

За даними прес-служби МОЗу, “П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу МОЗ України щодо рішення Одеського окружного адмінсуду. Тепер Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області не зобов’язане здійснювати виплати за підписом Юрія Сухіна, який фактично захопив Одеський національний медичний університет і є самопроголошеним в.о. ректора”.

Як зазначили в МОЗ, раніше Одеський окружний адміністративний суд, за заявою Юрія Сухіна, прийняв ухвалу, яка зобов’язувала Головне управління Державної казначейської служби України здійснювати виплати, зокрема зарплат та стипендій ОНМедУ за підписом протиправного в.о. ректора Сухіна.

МОЗ України подало апеляційну скаргу, яку суд задовольнив 25 квітня 2019 року. В результаті скасовано ухвалу Одеського окружного адміністративного суду, а Головне управління Державної казначейської служби України не зобов’язане здійснювати грошові виплати за підписом Ю. Сухіна, адже він не має на це повноважень і це є протиправним.

“Водночас це означає, що виплати зарплат і стипендій не будуть відновлені найближчим часом, адже ОНМедУ досі захоплений колишніми прихильниками екс-ректора Валерія Запорожана, які перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладом”, — пояснили у міністерстві.

“До МОЗ України декілька разів надходив проект кошторису ОНМедУ за підписами осіб, які не мають повноважень підписувати фінансові документи. Через це проекти кошторису не могли бути підписаними і тому були повернуті до університету. При цьому уповноваженим особам вони блокують можливість надіслати в МОЗ України проекти кошторису. Такі протиправні дії прихильників колишнього ректора призвели до катастрофічної ситуації в університеті з затримкою виплат стипендій та зарплат протягом уже п’ятьох місяців”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року судові виконавці і поліція повернули Одеському медичному університету колишнє керівництво.