Одеська поліція повернула до медуніверситету старе керівництво - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Судові виконавці і поліція повернули Одеському медичному університету колишнє керівництво. Про це повідомляє Київ today.
Вранці 10 грудня судові виконавці зняли пломби, розблокувавши приміщення ректорату і кабінет ректора і виконавши постанову Окружного адмінсуду Києва, яким визнано незаконним указ Міністерства охорони здоров'я про призначення в.о. ректора вузу Владлени Дубініної.
У МОЗ назвав ситуацію рейдерським захопленням університету. У своєму Facebook відомство повідомило про те, що невідомі особи силою захопили будівлю і не пускають працівників на робочі місця.
Зі свого боку радник начальника ГУ Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк бачить ситуацію зовсім по-іншому.
"Визначати законність тих чи інших дій в цивільно-правових конфліктах повинен виключно суд і відповідні адміністративні державні органи, в нашому випадку сам МОЗ, як перша інстанція, яка в змозі давати правові оцінки. А за фактом прийшли (в медуніверситет - ред.) судові виконавці Мін'юсту, з виконавчим листом суду", - повідомив Форостяк.
Нагадаємо, конфлікт навколо Одеського медуніверситету розгорівся в період вступної кампанії 2018 року. Аудитори МОЗ почали систематичні перевірки роботи ректора Валерія Запорожана, а також господарської та фінансової діяльність вузу. Підсумком став указ про звільнення ректора, його оскаржили і скасували. У МОЗ подали апеляцію на це рішення Окружного адмінсуду Києва.