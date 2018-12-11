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Одесская полиция вернула в медуниверситет старое руководство - СМИ

Киев • УНН

 • 10308 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Судебные исполнители и полиция вернули Одесскому медицинскому университету прежнее руководство. Об этом сообщает Киев today.

Одесская полиция вернула в медуниверситет старое руководство - СМИ

Утром 10 декабря судебные исполнители сняли пломбы, разблокировав помещение ректората и кабинет ректора и исполнив постановление Окружного админсуда Киева, которым признан незаконным указ Министерства здравоохранения о назначении и.о. ректора вуза Владлены Дубининой.

В МОЗ назвал ситуацию рейдерским захватом университета. В своем Facebook ведомство сообщило о том, что неизвестные лица силой захватили здание и не пускают работников на рабочие места.

Со своей стороны советник начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк видит ситуацию совсем по-другому.

"Определять законность тех или иных действий в гражданско-правовых конфликтах должен исключительно суд и соответствующие административные государственные органы, в нашем случае сам МОЗ, как первая инстанция, которая в состоянии давать правовые оценки. А по факту пришли (в медуниверситет — ред.) судебные исполнители Минюста, с исполнительным листом суда",— сообщил Форостяк.

Напомним, конфликт вокруг Одесского медуниверситета разгорелся в период вступительной кампании 2018 года. Аудиторы МОЗ начали систематические проверки работы ректора Валерия Запорожана, а также хозяйственной и финансовой деятельности вуза. Итогом стал указ об увольнении ректора, его обжаловали и отменили. В МОЗ подали аппеляцию на это решение Окружного админсуда Киева.

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