Суд запретил партию Мураева "Наши"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд во Львове 14 июня запретил партию “Наши”, которую СНБО считает пророссийской, пишет УНН со ссылкой на информацию суда.
Главой этой партии является экс-нардеп Евгений Мураев.
Цитата
"14 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/9/22 о запрете политической партии "Наши". Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Наши", - говорится в сообщении.
Детали
Как указали в суде, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет опубликован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.
Дополнение
После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове.
Это уже четвертая партия, запрещенная судом за последнее время.