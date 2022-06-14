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Суд запретил партию Мураева "Наши"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд во Львове 14 июня запретил партию “Наши”, которую СНБО считает пророссийской, пишет УНН со ссылкой на информацию суда.

Главой этой партии является экс-нардеп Евгений Мураев.

Цитата

"14 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/9/22 о запрете политической партии "Наши". Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Наши", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в суде, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет опубликован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Дополнение

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове.

Это уже четвертая партия, запрещенная судом за последнее время.

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