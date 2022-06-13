В Україні суд заборонив ще одну політичну партію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні заборонили функціонування політичної партії "Справедливості та розвитку". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Восьмого апеляційного адміністративного суду в Facebook.
Цитата
"13 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/11/22 про заборону Політичної партії "Справедливості та розвитку", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:
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- заборонено діяльність політичної партії "Справедливості та розвитку";
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- кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
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В задоволенні решти позовних вимог – відмовлено.
Нагадаємо
Раніше в Україні заборонили діяльність політичних партій "Соціалісти" та "Опозиційний блок".