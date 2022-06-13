В Україні суд заборонив ще одну політичну партію

Цитата

"13 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/11/22 про заборону Політичної партії "Справедливості та розвитку", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:



заборонено діяльність політичної партії "Справедливості та розвитку";



кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.



В задоволенні решти позовних вимог – відмовлено.

Нагадаємо

Раніше в Україні заборонили діяльність політичних партій "Соціалісти" та "Опозиційний блок".