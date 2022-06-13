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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Україні суд заборонив ще одну політичну партію

В Україні суд заборонив ще одну політичну партію

Київ • УНН

 • 142660 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні заборонили функціонування політичної партії "Справедливості та розвитку". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Восьмого апеляційного адміністративного суду в Facebook.

Цитата

"13 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/11/22 про заборону Політичної партії "Справедливості та розвитку", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

  • заборонено діяльність політичної партії "Справедливості та розвитку";
  • кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

В задоволенні решти позовних вимог – відмовлено.

Нагадаємо

Раніше в Україні заборонили діяльність політичних партій "Соціалісти" та "Опозиційний блок".

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