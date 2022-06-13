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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Слідом за "Опоблоком": в Україні суд заборонив партію “Соціалісти”

Слідом за "Опоблоком": в Україні суд заборонив партію “Соціалісти”

Київ • УНН

 • 95658 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні заборонили діяльність проросійської політичної партії “Соціалісти”. Відповідне рішення ухвалив у понеділок Восьмий апеляційний адміністративний суд, пише УНН.

Цитата

"13 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/3/22 про заборону політичної партії "Соціалісти". Інформуємо про те, що судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Соціалісти"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - повідомили у пресслужбі суду.

Деталі

Як зазначили, у задоволенні інших позовних вимог було відмовлено.

Повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Нагадаємо

Минулого тижня суд заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний блок”.

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