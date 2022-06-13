Слідом за "Опоблоком": в Україні суд заборонив партію “Соціалісти”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні заборонили діяльність проросійської політичної партії “Соціалісти”. Відповідне рішення ухвалив у понеділок Восьмий апеляційний адміністративний суд, пише УНН.
Цитата
"13 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/3/22 про заборону політичної партії "Соціалісти". Інформуємо про те, що судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Соціалісти"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - повідомили у пресслужбі суду.
Деталі
Як зазначили, у задоволенні інших позовних вимог було відмовлено.
Повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.
Нагадаємо
Минулого тижня суд заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний блок”.