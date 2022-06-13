В Украине суд запретил еще одну политическую партию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Украине запретили функционирование политической партии "Справедливости и развития". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Восьмого апелляционного административного суда в Facebook.
Цитата
"13 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/11/22 о запрете Политической партии "Справедливости и развития", - говорится в сообщении.
Детали
Судом частично удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:
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- запрещена деятельность политической партии "Справедливости и развития";
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- средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
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В удовлетворении других исковых требований – отказано.
Напомним
Ранее в Украине запретили деятельность политических партий "Социалисты" и "Оппозиционный блок".