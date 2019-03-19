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Деньги которые украл "волонтер" КК должны были пойти на лечение ребенка

Киев • УНН

 • 9413 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Суд арестовал мошенника, который под видом волонтера Красного Креста украл почти миллион гривен, который собрали на лечение больного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Деньги которые украл "волонтер" КК должны были пойти на лечение ребенка

По данным прокуратуры, сегодня, 19 марта, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 384,2 тыс. грн жителю г. Славянская, задержанному вчера по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Сообщается, что “злоумышленник под видом волонтера Красного Креста украл собранные на лечение больного ребенка 945 тыс. грн”.

В прокуратуре сообщили, что в июне 2018 года 31-летний злоумышленник позвонил клиенту одного из банков, на имя которого открыт счет для перевода средств на лечение малолетней дочери, и, представившись волонтером Красного Креста, узнал конфиденциальные данные, которые позволили ему завладеть паролем от электронного банковского кабинета клиента. В дальнейшем мошенник совершил меры по переводу с чужой карточки денежных средств на 9 других счетов.

Напомним, мошенник пытался выманить у матери “выкуп из плена” в 3 тыс. долларов.

Как сообщал УНН, мошенники выманивали личные данные под видом работников НАПК.

Украинские Национальные Новости

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