Суд арестовал чиновника, который пьяным за рулем вызвал гибель двух человек

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Суд Хмельницкой области продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей для виновника смертельного ДТП, которое произошло в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком и привело к гибели двух человек и травмированию четырех. Среди отягчающих обстоятельств - пребывание водителя в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

“По ходатайству стороны обвинения подозреваемый в совершении смертельного ДТП чиновник Хмельницкого городского совета на время следствия будет находиться под стражей”, — говорится в сообщении.

Стороной обвинения в суде доказана необходимость применения к подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебным расследованием, которое при процессуальном руководстве прокуратуры Хмельницкой области осуществляется следователями следственного управления ГУ Национальной полиции в области, установлено, что 29 мая 2018 года, управляя служебным автомобилем Nissan Leaf в состоянии алкогольного опьянения, директор Департамента образования и науки Хмельницкого городского совета допустил столкновение с припаркованным автомобилем “КамАЗ”.

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В результате ДТП два пассажира автомобиля Nissan Leaf погибли на месте происшествия и еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Водителю сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и 1 июня 2018 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Поскольку в рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз, проведение которых в течение двухмесячного срока не закончено, сроки досудебного расследования и применения меры пресечения продлены до четырех месяцев.

Ходатайство стороны защиты об изменении указанной меры пресечения на более мягкую оставлено судом без удовлетворения.

Напомним, cуд избрал арест водителю Hummer'а , который насмерть сбил девочку в Киеве.

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