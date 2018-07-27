Суд заарештував посадовця, який п'яним за кермом спричинив загибель двох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Суд Хмельницької області подовжив на 60 днів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для винуватця смертельної ДТП, яка сталась внаслідок зіткнення легкового автомобіля із вантажівкою і призвела до загибелі двох осіб і травмування чотирьох. Серед обтяжливих обставин - перебування водія у нетверезому стані. Про це повідомила прес-служба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.
“За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваний у вчиненні смертельного ДТП посадовець Хмельницької міської ради на час слідства перебуватиме під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Стороною обвинувачення в суді доведено необхідність застосування до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудовим розслідуванням, яке за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області здійснюється слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції в області, встановлено, що 29 травня 2018 року, керуючи службовим автомобілем Nissan Leaf у стані алкогольного сп’яніння, директор Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради допустив зіткнення із припаркованим автомобілем “КамАЗ”.
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Внаслідок ДТП два пасажири автомобіля Nissan Leaf загинули на місці події та ще четверо отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.
Водію повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та 1 червня 2018 року обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Оскільки у межах кримінального провадження призначено ряд судових експертиз, проведення яких упродовж двомісячного строку не закінчено, строки досудового розслідування та застосування запобіжного заходу продовжено до чотирьох місяців.
Клопотання сторони захисту про зміну вказаного запобіжного заходу на більш м’який залишено судом без задоволення.
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