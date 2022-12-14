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Суд арестовал более 657 млн грн компании, которую связывают с Коломойским

Суд арестовал более 657 млн грн компании, которую связывают с Коломойским

Киев • УНН

 • 533754 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции по аресту 657 196 000 грн компании "Нью Энерджи Юкрейн", которая может быть связана с олигархом Игорем Коломойским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на определение суда.

В определении говорится, что счет, на котором хранились деньги, открыт в Сбербанке.

Детали

Арест был наложен в рамках уголовного производства по продаже электроэнергии в феврале-апреле 2022 года в пользу Юнайтед Энерджи.

"По версии следствия, механизм указанной преступной деятельности заключался в том, что вопреки требованиям действующих нормативно-правовых актов, должностные лица ЧАО "НЕК "Укрэнерго" осуществили продажу электрической энергии в пользу ООО "Юнайтед Энерджи", которое находилось в состоянии "Дефолтный", не приняли меры по обеспечению блокировки и последующего принудительного списания денежных средств со счетов ООО "Юнайтед Энерджи" за поставленную электрическую энергию, что привело к формированию безнадежной задолженности и фактической потере активов государства", - говорится в постановлении суда.

Как отметили, осуществив перепродажу поставленной от Укрэнерго электрической энергии, представители Юнайтед Энерджи вывели полученные средства на счета вероятно подконтрольных обществ, в том числе и на счета компании-нерезидента с предоставлением таким финансовым операциям вида законных.

В частности, денежные средства в сумме 657 196 000 грн, полученные Юнайтед Энерджи от реализации электрической энергии, в дальнейшем были легализованы путем перечисления на счет Нью Энерджи Юкрейн. Учитывая, что основным видом деятельности Нью Энерджи Юкрейн является торговля электрической энергией, указанные средства были использованы в хозяйственной деятельности с целью получения дохода.

Дополнение

Российские СМИ сообщают, что суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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