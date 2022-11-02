РосЗМІ повідомили про арешт російським судом Коломойського та Боголюбова

Деталі

Як повідомляється, їх серед інших звинуватили у присвоєнні 800 тисяч тонн нафти, яку поставила "Татнефть", на 400 млн дол.

Фігурантами справи також є бізнесмен Олександр Ярославський та голова правління ПАТ "Укртатнафта" Павло Овчаренко.

Доповнення

Справу було порушено влітку 2021 року. Бізнесменів звинувачують у тому, що у 2007 році "Татнефть" відвантажила "Укртатнафті" 2,2 мільйона тонн нафти на суму понад 1 мільярд доларів. Підприємство, за повідомленнями, виплатило 651 мільйон доларів, після чого було звільнено менеджерів акціонерів з боку Татарстану і нібито привласнено нафту.