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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 12426 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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РосЗМІ повідомили про арешт російським судом Коломойського та Боголюбова

РосЗМІ повідомили про арешт російським судом Коломойського та Боголюбова

Київ • УНН

 • 282844 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські ЗМІ повідомляють, що суд Казані заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, їх серед інших звинуватили у присвоєнні 800 тисяч тонн нафти, яку поставила "Татнефть", на 400 млн дол.

Фігурантами справи також є бізнесмен Олександр Ярославський та голова правління ПАТ "Укртатнафта" Павло Овчаренко.

Доповнення

Справу було порушено влітку 2021 року. Бізнесменів звинувачують у тому, що у 2007 році "Татнефть" відвантажила "Укртатнафті" 2,2 мільйона тонн нафти на суму понад 1 мільярд доларів. Підприємство, за повідомленнями, виплатило 651 мільйон доларів, після чого було звільнено менеджерів акціонерів з боку Татарстану і нібито привласнено нафту.

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