РосСМИ сообщили об аресте российским судом Коломойского и Боголюбова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские СМИ сообщают, что суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, их среди прочих обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти, которую поставила "Татнефть", на 400 млн долл.
Фигурантами дела также являются бизнесмен Александр Ярославский и глава правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.
Дополнение
Дело было возбуждено летом 2021 года. Бизнесменов обвиняют в том, что в 2007 году "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" 2,2 миллиона тонн нефти на сумму более 1 миллиарда долларов. Предприятие, по сообщениям, выплатило 651 миллион долларов, после чего были уволены менеджеры акционеров со стороны Татарстана и якобы присвоена нефть.