РосСМИ сообщили об аресте российским судом Коломойского и Боголюбова

Детали

Как сообщается, их среди прочих обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти, которую поставила "Татнефть", на 400 млн долл.

Фигурантами дела также являются бизнесмен Александр Ярославский и глава правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

Дополнение

Дело было возбуждено летом 2021 года. Бизнесменов обвиняют в том, что в 2007 году "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" 2,2 миллиона тонн нефти на сумму более 1 миллиарда долларов. Предприятие, по сообщениям, выплатило 651 миллион долларов, после чего были уволены менеджеры акционеров со стороны Татарстана и якобы присвоена нефть.