Суд заарештував понад 657 млн грн компанії, яку пов'язують із Коломойським

Деталі

Арешт був накладений в межах кримінального провадження щодо продажу електроенергії у лютому-квітні 2022 року на користь Юнайтед Енерджі.

"За версією слідства, механізм вказаної злочинної діяльності полягав у тому, що всупереч вимогам чинних нормативно-правових актів, службові особи ПрАТ "НЕК "Укренерго" здійснили продаж електричної енергії на користь ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке перебувало у стані "Дефолтний", не вжили заходів для забезпечення блокування та подальшого примусового списання грошових коштів з рахунків ТОВ "Юнайтед Енерджі" за поставлену електричну енергію, що призвело до формування безнадійної заборгованості та фактичної втрати активів держави", - ідеться в ухвалі суду.

Як зазначили, здійснивши перепродаж поставленої від Укренерго електричної енергії, представники Юнайтед Енерджі вивели одержані кошти на рахунки ймовірно підконтрольних товариств, зокрема і на рахунки компанії-нерезидента з наданням таким фінансовим операціям вигляду законних.

Зокрема, 657 196 000 грн, отримані Юнайтед Енерджі від реалізації електричної енергії, у подальшому були легалізовані шляхом перерахування на рахунок Нью Енерджі Юкрейн. З огляду на те, що основним видом діяльності Нью Енерджі Юкрейн є торгівля електричною енергією, зазначені кошти були використані у господарській діяльності з метою отримання доходу.

Доповнення

Російські ЗМІ повідомляють, що суд Казані заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.