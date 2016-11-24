Суд арестовал мужчину, который из автомата ранил полицейского в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Закарпатской области мужчине, который из автомата ранил полицейского, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Вчера Раховский районный суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток 53-летнему жителю с.Видричка Раховского района, который находясь в состоянии алкогольного опьянения ранил из автомата Калашникова 23-летнего лейтенанта полиции.
В то же время, кроме посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 Уголовного кодекса Украины), злоумышленнику предъявлено новое обвинение - за незаконное хранение огнестрельного оружия (ст.263 ч.1 УК).
Мужчине грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, во время задержания вооруженного преступника в Закарпатской области полицейский получил ранения.