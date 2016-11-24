Суд заарештував чоловіка, який з автомата поранив поліцейського на Закарпатті

Учора Рахівський районний суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою терміном на 60 діб 53-річному жителю с.Видричка Рахівського району, який перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння поранив з автомата Калашникова 23-річного лейтенанта поліції.

Водночас, окрім посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст.348 Кримінального кодексу України), зловмиснику висунуто нове обвинувачення — за незаконне зберігання вогнепальної зброї (ст.263 ч.1 ККУ).

Чоловіку загрожує від 9 до 15 років або й довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, під час затримання озброєного злочинця на Закарпатті поліцейський отримав поранення.