Суд взял под стражу рядового одного из батальонов НВФ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Суд взял под стражу с альтернативой внесения залога представителя незаконных вооруженных формирований РФ, который подозревается в участии в террористической организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"По ходатайству прокуратуры Донецкой области судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 630 300 грн представителю незаконных вооруженных формирований РФ, который обоснованно подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258- 3 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 3 октября 2018 года человек проходил службу в звании рядового в батальоне территориальной обороны НВФ РФ с постоянным местом дислокации в с. Сигнальное Марьинского района Донецкой области.
"22 июня 2020 года в районе с. Березово Марьинского района злоумышленник задержан сотрудниками пограничной службы Украины в порядке ст. 208 УПК Украины", - отмечается в сообщении.
Также во время личного досмотра участника НВФ обнаружен и изъят паспорт и военный билет "ДНР", удостоверение "Фонда ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов ДНР", контракт о прохождении военной службы, заключенный с так называемым "министерством обороны ДНР" и форму российского образца.
Напомним, бывшего боевика "ДНР" осудили на 6,5 лет.